Mulher é presa por matar adolescente grávida e roubar bebê Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/03/2025 - 11h32 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h08 )

Uma mulher foi presa sob suspeita de assassinar uma adolescente grávida de 16 anos, e retirar o bebê do corpo da vítima. A jovem foi atraída via redes sociais com a promessa de um enxoval. A criminosa pagou um carro de aplicativo para levar a vítima até sua casa, onde cometeu o crime bárbaro. O corpo da adolescente foi encontrado no quintal da residência e apresentava sinais de violência. A polícia descobriu o caso quando a suspeita tentou registrar o nascimento da criança em uma maternidade, alegando um parto natural em casa. Os médicos desconfiaram, pois ela não apresentava sinais de parto recente, e acionaram a polícia.

