Mulher reage a assalto e coloca pimenta na boca de ladrão Comerciante reage a tentativa de roubo e conta com apoio de clientes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 13h13 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher reage a assalto e coloca pimenta na boca de criminoso em Teresina (PI)

Uma tentativa de assalto em um bar de Teresina, Piauí, foi frustrada quando uma comerciante reagiu ao ladrão armado.

O criminoso entrou no estabelecimento para roubar o dinheiro do caixa, mas foi surpreendido pela comerciante que, com a ajuda de um cliente, conseguiu imobilizá-lo.

Durante a ação, ela pediu a uma mulher que pegasse um vidro de pimenta no balcão, que foi utilizado para conter o assaltante até a chegada da polícia.

O homem foi preso e já tinha outras passagens criminais. A ação rápida e instintiva da comerciante foi fundamental para neutralizar a ameaça.

‌



Assista em vídeo - Mulher reage a assalto e coloca pimenta na boca de criminoso em Teresina (PI)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!