Nevasca no Chile deixa turistas brasileiros presos em estrada

Uma nevasca na região do Atacama, no Chile, deixou um grupo de turistas presos em um ônibus. Entre as trinta pessoas afetadas estavam dezenove brasileiros. A operação de resgate durou cerca de doze horas devido ao acúmulo de neve na pista. Durante o evento, as temperaturas atingiram sete graus negativos. Felizmente, todos os passageiros foram resgatados em segurança e passam bem.

