Nota de R$ 200 é tão difícil de encontrar quanto o animal que a estampa

A nota de R$ 200, lançada em setembro de 2020 com uma tiragem inicial de 450 milhões, é pouco vista no Brasil. Seu alto valor e risco de falsificação contribuem para sua raridade. A cédula apresenta a imagem do lobo-guará, um animal ameaçado de extinção.

No zoológico de São Paulo, vivem dois lobos-guará resgatados: Caju, resgatado ainda filhote, e Pitanga, que chegou com sinais de agressão. Ambos não podem retornar à natureza após cuidados intensivos.

O lobo-guará habita toda a América do Sul e prefere ambientes abertos como o cerrado. Ele desempenha um papel crucial na dispersão de sementes. A preservação do habitat do lobo-guará é ameaçada por desmatamento, queimadas e caça.

