Nota de R$ 200 é tão difícil de encontrar quanto o animal que a estampa

As notas de R$ 200 foram lançadas em setembro de 2020 com uma tiragem inicial de 450 milhões. No entanto, ainda são raras devido ao alto valor e ao risco de falsificação. A cédula traz a imagem do lobo-guará, um animal ameaçado de extinção. No zoológico de São Paulo vivem dois lobos-guará resgatados: o macho Caju, resgatado ainda filhote, e a fêmea, Pitanga, que chegou com sinais de agressão. Ambos não podem retornar à natureza após cuidados intensivos.

