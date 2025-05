Novas diretrizes permitem cirurgia bariátrica em adolescentes a partir de 14 anos Jovens de 14 e 15 anos podem realizar a cirurgia com IMC acima de 40 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h53 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h54 ) twitter

O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas para cirurgias bariátricas em adolescentes. Agora, jovens com idades entre 14 e 15 anos podem se submeter ao procedimento caso tenham um índice de massa corporal (IMC) superior a 40. Para aqueles com 16 anos ou mais, o IMC necessário foi reduzido de 35 para 30, desde que apresentem condições médicas relacionadas à obesidade.

A cirurgia continua sendo indicada apenas para casos específicos e requer avaliação por equipe multidisciplinar. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, essa mudança pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos jovens e reduzir custos a longo prazo.

