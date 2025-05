Novas regras do CFM ampliam acesso à cirurgia bariátrica Adolescentes a partir de 14 anos agora podem realizar a cirurgia; estima-se aumento de 20% nas operações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h35 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas regras do CFM ampliam acesso à cirurgia bariátrica

O Conselho Federal de Medicina alterou suas diretrizes para cirurgias bariátricas, permitindo que adolescentes com idade mínima de 14 anos realizem o procedimento. Antes das mudanças, apenas pessoas entre 16 e 70 anos podiam se submeter à cirurgia. Agora, não há limite máximo de idade para adultos mais velhos.

Além disso, o índice de massa corporal (IMC) necessário foi reduzido de 35 para 30, tornando elegíveis aqueles com obesidade grau 1. Para adolescentes com 14 e 15 anos, o IMC exigido é de 40. Especialistas preveem um aumento de até 20% no número de cirurgias devido à ampliação dos critérios.

As novas regras visam beneficiar uma parcela significativa da população brasileira, já que mais da metade dos brasileiros tem obesidade grau 1 ou superior. A cirurgia pode melhorar condições metabólicas e mobilidade, impactando positivamente na autoestima e bem-estar psicológico dos pacientes.

Um exemplo é Miriam Soares, uma executiva de vendas que lutava contra negativas do sistema público de saúde e convênios médicos. Com as novas normas, ela conseguiu realizar a tão sonhada cirurgia bariátrica recentemente.

‌



Assista em vídeo - Novas regras do CFM ampliam acesso à cirurgia bariátrica

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!