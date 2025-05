Onda de frio deve atingir o Brasil a partir da próxima quinta (29)

A partir da próxima quinta (29), uma onda de frio vai começar a reduzir as temperaturas em boa parte do Brasil, se mantendo até o começo de junho. No sul do país, há possibilidade de neve ou chuva congelada nas regiões serranas. Cidades das regiões sudeste e centro-oeste também devem registrar quedas significativas na temperatura. Em São Paulo , as temperaturas podem variar entre 7 graus na sexta-feira (30).



