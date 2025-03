Nutricionistas dizem que não há muita diferença entre os diferentes tipos de açúcar Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/03/2025 - 13h43 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h08 ) twitter

Os nutricionistas alertam que todo tipo de açúcar, quando consumido em excesso, pode ser prejudicial à saúde. Atualmente, encontramos opções como açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo e orgânico. Apesar da crença comum, todos têm composições químicas semelhantes e causam impactos iguais no corpo. Como explica uma das especialistas, "é um mito que o açúcar demerara ou mascavo seja mais saudável". A recomendação é limitar o consumo a 50 gramas por dia. Quanto aos adoçantes, embora sejam uma alternativa de baixa caloria, também devem ser consumidos com cautela devido à sua composição química. Como mencionou Regiane, que trocou o açúcar refinado pelo demerara, "hoje, quando eu preciso usar açúcar, eu uso o demerara". No entanto, segundo especialistas, a diferença está mais no sabor do que nos nutrientes.

