Ônibus escolar fica preso na lama em Medicilândia (PA) Prefeitura promete melhorias na estrada Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 12h08

Transporte escolar atola em estrada precária em Medicilândia (PA)

Um ônibus escolar com crianças ficou preso em uma estrada cheia de lama em Medicilândia, no estado do Pará. Um morador registrou a situação da via, que é considerada precária. A administração municipal informou que está trabalhando para melhorar a estrada, incluindo a aplicação de brita. Durante o incidente, as crianças estavam sob supervisão e não correram riscos.

