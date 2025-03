Ônibus tomba e deixa 10 feridos em Professor Jamil (GO) Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h06 ) twitter

Um ônibus que saiu de Goiânia com destino a Caldas Novas tombou na BR-153. 23 pessoas estavam a bordo, 10 passageiros foram socorridos e levados ao hospital, sendo seis deles em estado grave. O motorista passou no teste do bafômetro e teve sua documentação regular confirmada pela Polícia Rodoviária Federal.

