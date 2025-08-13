Operação em São Paulo resulta na prisão de 17 pessoas por invasão a condomínios de luxo

Opera\u00e7\u00e3o policial em SP resultou na pris\u00e3o de 17 suspeitos por invas\u00e3o a condom\u00ednios de luxo.
A quadrilha usava t\u00e9cnicas sofisticadas, como m\u00e1scaras e luvas, para evitar identifica\u00e7\u00e3o.
Os criminosos desativaram o sistema de reconhecimento facial cortando a internet do pr\u00e9dio.
Mais de 50 mandados foram cumpridos; dois membros do grupo continuam foragidos.
Uma operação policial em São Paulo resultou na prisão de 17 pessoas envolvidas em invasões a condomínios de luxo. Após três meses de investigação, a polícia desmantelou uma quadrilha que utilizava métodos sofisticados para cometer os crimes.
Os criminosos usavam máscaras, luvas e veículos blindados com placas adulteradas para evitar identificação. Em um dos casos, cortaram a internet do prédio para desativar o sistema de reconhecimento facial, facilitando assim o acesso ao local. A quadrilha dividia-se dentro do condomínio para abordar funcionários e moradores, principalmente em busca de joias.
