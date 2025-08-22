Operação policial em Duque de Caxias mira tráfico de drogas Confronto armado interrompe parcialmente circulação de trens Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h49 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h49 ) twitter

Operação em comunidade do Rio de Janeiro visa combater o tráfico de drogas

Nesta sexta-feira (22), policiais realizaram uma operação em uma comunidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, homicídios e recuperar cargas e veículos roubados. Durante a ação, agentes encontraram locais usados para venda e armazenamento de drogas e se depararam com traficantes armados. O confronto armado resultou em tiroteio, afetando a circulação dos trens na região. A Supervia informou que os trens estão operando parcialmente para garantir a segurança dos passageiros e funcionários.

Assista ao vídeo - Operação em comunidade do Rio de Janeiro visa combater o tráfico de drogas

