Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Operação policial em Duque de Caxias mira tráfico de drogas

Confronto armado interrompe parcialmente circulação de trens

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Operação em comunidade do Rio de Janeiro visa combater o tráfico de drogas
Operação em comunidade do Rio de Janeiro visa combater o tráfico de drogas

Nesta sexta-feira (22), policiais realizaram uma operação em uma comunidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, homicídios e recuperar cargas e veículos roubados. Durante a ação, agentes encontraram locais usados para venda e armazenamento de drogas e se depararam com traficantes armados. O confronto armado resultou em tiroteio, afetando a circulação dos trens na região. A Supervia informou que os trens estão operando parcialmente para garantir a segurança dos passageiros e funcionários.

Assista ao vídeo - Operação em comunidade do Rio de Janeiro visa combater o tráfico de drogas

Veja também


A condição é associada a voos longos e pode ser prevenida com movimentação frequente durante as viagens aéreas

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.