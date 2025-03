Os perigos do compartilhamento excessivo de informações nas redes sociais Stalking se tornou crime no Brasil e afeta tanto famosos quanto pessoas comuns Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h31 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Postagens em redes sociais podem fornecer informações importantes para perseguidores

A prática de stalking, definida como perseguição, foi criminalizada no Brasil em 2021. Com a internet e as redes sociais, tornou-se mais fácil acessar informações pessoais, tornando qualquer usuário potencial vítima de perseguidores. Especialistas recomendam cautela ao compartilhar dados online para evitar aumentar a vulnerabilidade a esse tipo de crime.

A empresária Marla Dorr relatou sua experiência com stalking que durou mais de um ano. Ela descreveu como o perseguidor usava múltiplos números de telefone e criava perfis falsos para monitorá-la. A situação afetou sua saúde mental, levando-a a buscar terapia para lidar com crises de pânico.

Já o psiquiatra Guido Palobo explicou que stalkers costumam apresentar comportamentos paranoicos, embora possam levar uma vida aparentemente normal. A perseguição pode se intensificar rapidamente, tornando-se perigosa para a vítima.

Antes da internet, celebridades já enfrentavam perseguições; hoje qualquer pessoa pode ser alvo. Recomenda-se evitar o compartilhamento em tempo real de localização e atividades nas redes sociais. Caso alguém se sinta perseguido, deve procurar a polícia e evitar interagir com o perseguidor.

‌



Assista em vídeo - Postagens em redes sociais podem fornecer informações importantes para perseguidores

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!