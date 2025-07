Padrasto é preso por suspeita de envenenar enteado em São Paulo Admilson Ferreira dos Santos enfrenta acusações de tentativa de homicídio e abuso sexual Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h16 ) twitter

‘Não fiz nada’, diz padrasto de jovem envenenado ao comer bolinho de mandioca

A Polícia Civil prendeu Admilson Ferreira dos Santos, padrasto de Lucas da Silva Santos, em São Bernardo do Campo. Ele é suspeito de envenenar Lucas, de 19 anos, com um bolinho contaminado. Lucas está internado em estado grave em um hospital local. A Justiça decretou a prisão temporária de Admilson após inconsistências em seus depoimentos.

Durante as investigações, surgiram provas que sugerem que Admilson planejava o crime. Conversas no celular do suspeito reforçam essa intenção. Além disso, ele enfrenta acusações de abuso sexual contra dois enteados e uma sobrinha. A polícia busca agora converter a prisão temporária em preventiva enquanto aguarda laudos adicionais.

Lucas permanece em unidade de terapia intensiva, mostrando sinais de melhora enquanto a equipe médica ajusta seu tratamento. A investigação segue para identificar o veneno usado no crime. Até agora, a defesa de Admilson não se manifestou publicamente sobre as acusações.

