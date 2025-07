Quadrilha que rouba canetas emagrecedoras é alvo de operação policial em São Paulo

Cinco pessoas foram presas sob suspeita de participação no roubo de canetas emagrecedoras em uma farmácia de São Paulo . O crime ocorreu às 1h30 da madrugada, quando dois homens armados invadiram o estabelecimento. Imagens de segurança mostram um dos assaltantes ameaçando funcionários com uma arma e exigindo as canetas enquanto o cúmplice carregava mercadorias. A fuga ocorreu em um carro. A polícia acredita que os detidos são parte de uma quadrilha que atua na capital e no interior do estado, roubando produtos estéticos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!