Pais denunciam discriminação contra filha com Síndrome de Down em shopping

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os pais de Laura, uma menina de 11 anos com Síndrome de Down, denunciam discriminação em shopping de Barueri.

Um homem não identificado chamou a filha deles de "doente" no parquinho.

Testemunhas confirmaram a atitude discriminatória, e os pais registraram boletim de ocorrência.

O shopping repudiou a discriminação e a família busca conscientização sobre o capacitismo.

Os pais de Laura, uma menina de 11 anos com Síndrome de Down, denunciaram um caso de discriminação ocorrido em um shopping na região de Barueri, São Paulo. O incidente envolveu o pai de outra criança que ainda não foi identificado. Sheila, mãe de Laura, encontrou o homem referindo-se à sua filha como “doente” quando foi buscá-la no parquinho do shopping.

Testemunhas, incluindo monitoras e outros pais presentes, confirmaram a atitude discriminatória do homem. Indignados com a situação, os pais procuraram a segurança do shopping e registraram um boletim de ocorrência. A polícia já iniciou as investigações e solicitou imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito.

De acordo com o Estatuto da Pessoa Com Deficiência, discriminar pessoas com deficiência é crime passível de prisão e multa. Em nota, o shopping repudiou qualquer atitude discriminatória e afirmou ter prestado assistência à família. Os pais estão determinados a levar o caso adiante para conscientizar sobre o capacitismo.

