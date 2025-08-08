Pais denunciam discriminação contra filha com Síndrome de Down em shopping

Os pais de Laura, uma menina de 11 anos com Síndrome de Down, denunciam discriminação em shopping de Barueri.
Um homem não identificado chamou a filha deles de "doente" no parquinho.
Testemunhas confirmaram a atitude discriminatória, e os pais registraram boletim de ocorrência.
O shopping repudiou a discriminação e a família busca conscientização sobre o capacitismo.
Os pais de Laura, uma menina de 11 anos com Síndrome de Down, denunciaram um caso de discriminação ocorrido em um shopping na região de Barueri, São Paulo. O incidente envolveu o pai de outra criança que ainda não foi identificado. Sheila, mãe de Laura, encontrou o homem referindo-se à sua filha como “doente” quando foi buscá-la no parquinho do shopping.
Testemunhas, incluindo monitoras e outros pais presentes, confirmaram a atitude discriminatória do homem. Indignados com a situação, os pais procuraram a segurança do shopping e registraram um boletim de ocorrência. A polícia já iniciou as investigações e solicitou imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito.
De acordo com o Estatuto da Pessoa Com Deficiência, discriminar pessoas com deficiência é crime passível de prisão e multa. Em nota, o shopping repudiou qualquer atitude discriminatória e afirmou ter prestado assistência à família. Os pais estão determinados a levar o caso adiante para conscientizar sobre o capacitismo.
