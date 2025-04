Pão: mito de vilão nas dietas é desvendado Análise revela que moderação e escolha adequada são fundamentais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 14h28 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h28 ) twitter

Vilão da dieta? Entenda por que o pão tem essa má fama

A má fama do pão nas dietas é desmistificada por um médico-nutrólogo, que defende sua inclusão com equilíbrio. Erika começa seus dias com café, ovos e pão, ignorando as críticas. O pão fornece carboidratos essenciais para energia diária e atividades físicas. Para quem não tem intolerância ao glúten, ele não representa perigo. A quantidade ideal é de até 50 gramas por dia, equivalente a um pão francês. Pães de fermentação natural ou integrais são preferíveis. Sugere-se substituir manteiga por proteínas como ovos ou presunto magro para um lanche balanceado. Com moderação, o pão pode fazer parte de uma dieta saudável.

