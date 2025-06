Perseguição policial em São Paulo termina em capotamento Três homens são presos após desobedecerem ordem da polícia; ninguém se feriu Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 14h14 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h14 ) twitter

Bandidos capotam carro durante perseguição policial em SP

Três homens foram presos em São Paulo após uma perseguição policial que resultou no capotamento do carro em que estavam. Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada emitida pela polícia, levando à fuga e ao acidente. No local do incidente, além do veículo capotado, foi encontrado outro carro com sinais de arrombamento e diversas ferramentas usadas para assaltos. Felizmente, ninguém ficou ferido.

