São Paulo registra ataques a pelo menos 47 ônibus em cinco dias

As autoridades de São Paulo estão alertas para os frequentes ataques a ônibus na cidade. Em cinco dias, 47 coletivos foram alvos de vândalos. Motoristas relatam clima de tensão e temem consequências mais graves. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga os envolvidos e as motivações.



