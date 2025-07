Pesquisa britânica revela benefícios de dieta saudável na menopausa Estudo destaca redução significativa dos sintomas com frutas e vegetais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 12h31 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h31 ) twitter

Boa Notícia: Pesquisa revela que alimentação saudável reduz sintomas da menopausa

Uma pesquisa realizada no Reino Unido acompanhou 914 mulheres na menopausa. O estudo concluiu que uma dieta rica em frutas, vegetais e gorduras saudáveis pode reduzir em até 30% sintomas como insônia, ondas de calor, alterações de humor e fadiga.

Os compostos fitoquímicos presentes nos vegetais desempenham um papel crucial por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, além das vitaminas e minerais comuns. Esses compostos ajudam a otimizar vias metabólicas e a suavizar a transição pela menopausa.

No Brasil, apenas 22% dos adultos seguem as diretrizes da Organização Mundial da Saúde para o consumo diário de frutas e hortaliças. A mudança para uma alimentação mais natural é acessível devido à abundância de frutas no país.

