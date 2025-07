Policiais entregam pizza após prisão de entregador durante blitz

Um cliente no Arizona, nos EUA, aguardava a entrega de uma pizza quando o entregador foi preso durante uma blitz por direção perigosa. Os policiais decidiram completar a entrega da pizza que estava no carro do homem detido. A mulher que recebeu a pizza expressou surpresa e agradecimento pela ação dos agentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!