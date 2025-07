Polícia fecha asilo clandestino no Rio de Janeiro

A polícia fechou um asilo clandestino no Rio de Janeiro que operava sem licença. Os idosos foram encontrados desnutridos e alguns estavam amarrados nas camas. O local funcionava em um sítio sem responsável técnico e contava apenas com duas funcionárias para 36 idosos. Alguns residentes foram encaminhados a familiares e outros para asilos conveniados com a prefeitura. A proprietária do asilo irá responder pelo crime.



