Piloto de parapente quase atinge mulher durante pouso na Indonésia Manobra arriscada por pouco não causa acidente com duas mulheres Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h56 )

Piloto de parapente quase aterrissa em cima da cabeça de mulher na Indonésia

Na Indonésia, um piloto de parapente quase aterrissou em cima de uma mulher deitada na grama durante uma manobra arriscada. Ele também passou perto de atingir outra mulher com o joelho. Apesar do susto, o pouso foi concluído sem ferimentos. As imagens do incidente foram registradas no local.

Assista em vídeo - Piloto de parapente quase aterrissa em cima da cabeça de mulher na Indonésia

