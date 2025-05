Polícia desmantela central de golpes em chácara de Guarulhos (SP)

11 pessoas foram presas em uma chácara em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, que funcionava como uma central do crime, aplicando golpes financeiros. A propriedade possuía uma estrutura organizada, com cada quarto operando como um escritório equipado com headsets, computadores e celulares. A polícia descobriu o esquema ao abordar um motorista suspeito, que ficou nervoso e revelou o funcionamento da quadrilha. A operação visava combater um esquema de fraudes bancárias, enquanto a investigação continua para identificar todas as vítimas do golpe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!