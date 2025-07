Pipoca: um aliado saudável para o intestino e prevenção de doenças Descubra como a pipoca pode beneficiar sua saúde intestinal e prevenir doenças Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h25 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A pipoca, quando preparada de maneira saudável, é rica em fibras e auxilia na saúde intestinal.

Estudos indicam que os polifenóis da pipoca atuam como antioxidantes e ajudam na prevenção do câncer.

Evitar pipocas industrializadas e preparar em casa com temperos naturais aumenta seus benefícios à saúde.

Pessoas como Maria Alice e Luiz incorporam a pipoca em suas dietas de forma saudável, utilizando azeite e temperos.

Pipoca é mais saudável do que você imagina; conheça os benefícios

Pesquisas recentes indicam que a pipoca pode ser uma aliada poderosa para a saúde quando preparada de forma saudável. Rica em fibras, ela auxilia no funcionamento do intestino e na redução do colesterol. Além disso, estudos da Universidade da Pensilvânia destacam os polifenóis presentes na pipoca como importantes antioxidantes na prevenção do câncer.

Para aproveitar esses benefícios, recomenda-se evitar as versões industrializadas, que contêm excesso de sal, açúcar e aditivos químicos. Preparar a pipoca em casa sem óleo, utilizando temperos naturais como cúrcuma e páprica, potencializa suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Assista ao vídeo - Pipoca é mais saudável do que você imagina; conheça os benefícios

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!