Polícia aguarda laudos periciais para esclarecer assassinato de Vitória Confissão de Maicol Sales é contestada pela defesa e familiares da vítima Fala Brasil 19/03/2025 - 12h54

Veja o que ainda precisa ser esclarecido na morte de Vitória após confissão de Maicol

A Polícia Científica finalizou a análise de dois dos dez celulares apreendidos no caso do assassinato de Vitória Regina de Sousa. Maicol Antonio Sales dos Santos, que confessou ser o autor do crime, permanece preso na delegacia de Cajamar. A expectativa é que os laudos periciais sejam divulgados em breve, podendo confirmar ou refutar a confissão de Maicol.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Fábio, espera que os laudos complementares tragam mais evidências sobre o relato de Maicol. Ele também busca a prorrogação da prisão temporária ou sua conversão em preventiva. A reconstituição do crime foi descartada pela Polícia Civil, a menos que solicitada pelo Ministério Público.

Maicol afirmou ter matado Vitória após uma discussão motivada por ameaças dela de revelar seu relacionamento à esposa dele. Ele alegou ter enterrado o corpo em uma área de mata, mas o corpo foi encontrado fora de uma cova. A perícia confirmou que Vitória morreu devido a facadas, sem sinais de violência sexual.

A defesa contesta a confissão, alegando que ocorreu sem advogados presentes. A investigação encontrou evidências como marcas de sangue no carro de Maicol e depoimentos sugerindo sua obsessão pela vítima. A família de Vitória pede a reconstituição do crime, suspeitando da participação de outra pessoa.

Veja o que ainda precisa ser esclarecido na morte de Vitória após confissão de Maicol

