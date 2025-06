Polícia busca câmera desaparecida em caso de morte misteriosa no Autódromo de Interlagos Empresário Adalberto Amarilio Junior foi encontrado morto sem a câmera que usava Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h26 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h26 ) twitter

Polícia investiga morte misteriosa de empresário no Autódromo de Interlagos; veja o que se sabe

A polícia investiga a morte do empresário Adalberto Amarilio Junior, cujo corpo foi encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos, São Paulo. A ausência de uma câmera que estava presa ao capacete do empresário é central na investigação, pois pode conter imagens dos últimos momentos dele. A família espera que registros armazenados na nuvem possam esclarecer o ocorrido.

O corpo foi descoberto em uma área em obras do autódromo, sem calças e tênis. A perícia revelou que o buraco tinha 40 centímetros de diâmetro e não havia sinais de tentativa de saída, levantando a hipótese de que ele pode ter sido colocado lá já sem vida.

Familiares e amigos se despediram de Adalberto em Santana de Parnaíba. A polícia continua ouvindo testemunhas e busca imagens do evento para traçar os passos finais do empresário. O laudo inicial indicou álcool no corpo e estimou a morte entre 36 e 40 horas antes da descoberta. As investigações consideram tanto acidente quanto crime como causas possíveis.

Assista ao vídeo - Polícia investiga morte misteriosa de empresário no Autódromo de Interlagos; veja o que se sabe

