Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Polícia Civil desmantela golpe do falso consórcio em nove estados

Operação investiga movimentação ilegal de R$ 500 milhões em transações

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Polícia Civil realiza operação para desmantelar golpe de falso consórcio em nove estados.
  • Esquema movimentou ilegalmente aproximadamente R$ 500 milhões.
  • Mandados de prisão e busca foram cumpridos em São Paulo, Diadema e Campinas.
  • Criminosos usavam call centers e empresas fictícias para atrair vítimas com promessas enganosas.

 

Uma operação coordenada pela Polícia Civil visa desmantelar um esquema de falso consórcio em nove estados brasileiros. A ação já resultou na prisão de suspeitos envolvidos na movimentação ilegal de cerca de R$ 500 milhões.

Em São Paulo, dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Diadema e Campinas. A quadrilha atraía vítimas com promessas enganosas de facilidades na compra de imóveis e veículos, utilizando empresas fictícias para formalizar contratos fraudulentos.

Para conferir credibilidade ao golpe, os criminosos montavam call centers clandestinos e escritórios com funcionários treinados para atingir metas de captação. Esta operação marca a terceira fase das investigações iniciadas no Paraná em 2023, com o objetivo de identificar outros membros do grupo criminoso.

Veja também


A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.