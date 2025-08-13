Polícia Civil desmantela golpe do falso consórcio em nove estados Operação investiga movimentação ilegal de R$ 500 milhões em transações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 12h29 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Polícia Civil realiza operação para desmantelar golpe de falso consórcio em nove estados.

Esquema movimentou ilegalmente aproximadamente R$ 500 milhões.

Mandados de prisão e busca foram cumpridos em São Paulo, Diadema e Campinas.

Criminosos usavam call centers e empresas fictícias para atrair vítimas com promessas enganosas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação coordenada pela Polícia Civil visa desmantelar um esquema de falso consórcio em nove estados brasileiros. A ação já resultou na prisão de suspeitos envolvidos na movimentação ilegal de cerca de R$ 500 milhões.

Em São Paulo, dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Diadema e Campinas. A quadrilha atraía vítimas com promessas enganosas de facilidades na compra de imóveis e veículos, utilizando empresas fictícias para formalizar contratos fraudulentos.

Para conferir credibilidade ao golpe, os criminosos montavam call centers clandestinos e escritórios com funcionários treinados para atingir metas de captação. Esta operação marca a terceira fase das investigações iniciadas no Paraná em 2023, com o objetivo de identificar outros membros do grupo criminoso.

