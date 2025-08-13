Polícia Civil desmantela golpe do falso consórcio em nove estados

Polícia Civil realiza operação para desmantelar golpe de falso consórcio em nove estados.
Esquema movimentou ilegalmente aproximadamente R$ 500 milhões.
Mandados de prisão e busca foram cumpridos em São Paulo, Diadema e Campinas.
Criminosos usavam call centers e empresas fictícias para atrair vítimas com promessas enganosas.
Uma operação coordenada pela Polícia Civil visa desmantelar um esquema de falso consórcio em nove estados brasileiros. A ação já resultou na prisão de suspeitos envolvidos na movimentação ilegal de cerca de R$ 500 milhões.
Em São Paulo, dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Diadema e Campinas. A quadrilha atraía vítimas com promessas enganosas de facilidades na compra de imóveis e veículos, utilizando empresas fictícias para formalizar contratos fraudulentos.
Para conferir credibilidade ao golpe, os criminosos montavam call centers clandestinos e escritórios com funcionários treinados para atingir metas de captação. Esta operação marca a terceira fase das investigações iniciadas no Paraná em 2023, com o objetivo de identificar outros membros do grupo criminoso.
