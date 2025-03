Polícia de SP apreende mais de 10 mil celulares roubados Operação desmantela esquema de receptação e facilita recuperação de aparelhos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 14h28 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h28 ) twitter

Veja como recuperar seu celular roubado

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 10 mil celulares sem procedência durante uma operação na capital e Grande São Paulo. A ação visava desmantelar um esquema de receptação de aparelhos roubados ou furtados. Quase 70 pessoas foram presas e mais de 700 vítimas já recuperaram seus dispositivos.

Nos últimos dois meses, foram registrados cerca de 1.500 boletins de ocorrência relacionados ao roubo de celulares no estado. Os aparelhos apreendidos eram destinados ao mercado ilegal para venda de peças ou revenda após desbloqueio, com alguns até saindo do estado ou do país.

A identificação dos proprietários dos aparelhos recuperados é feita por meio do código IMEI, exclusivo para cada celular. É essencial que as vítimas registrem esse número em um local seguro e o informem à polícia ao fazer o boletim de ocorrência.

Além disso, após o roubo, é recomendado bloquear o aparelho e entrar em contato com a operadora para cancelar a linha telefônica. Proteger as informações pessoais é crucial, pois criminosos estão cada vez mais capacitados para acessar dados sensíveis.

