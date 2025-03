Polícia desarticula quadrilha de roubos de relógios e alianças em São Paulo Operação foca em grupo que usa motos para cometer crimes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h05 ) twitter

Polícia prende membro de quadrilha especializada em roubo de alianças e relógios de luxo

A polícia de São Paulo está realizando uma operação para desmantelar uma quadrilha que utiliza motocicletas para realizar roubos de relógios e alianças. Um homem foi detido em Embu das Artes, na Grande São Paulo, e sua esposa foi levada para prestar depoimento.

Ele já havia sido preso anteriormente, no dia 7 de fevereiro, por tentativa de roubo de um relógio em um veículo de luxo no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Na ocasião, ele estava com uma arma e uma moto roubada, mas foi liberado no dia seguinte sob custódia. A operação continua com o objetivo de identificar outros membros da quadrilha.

