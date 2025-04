Polícia do RS prende agiotas que torturar vítimas para cobrar dívidas Quadrilha violenta movimentou R$ 40 milhões e tinha mais de mil clientes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h32 ) twitter

Polícia do RS prende agiotas que torturavam clientes para cobrar dívidas

A polícia desmantelou uma organização criminosa em Porto Alegre (RS), composta por agiotas investigados por agredir clientes inadimplentes.

O esquema começou após um assalto a banco em Porto Alegre em 2023, resultando em mais de meio milhão de reais roubados.

Com mais de mil vítimas no Brasil e no exterior, o grupo contava com mais de 40 membros que aplicavam juros abusivos e usavam violência para cobrar dívidas.

A operação policial cumpriu mais de 100 ordens judiciais em municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, resultando na prisão de 15 investigados. Mais de R$ 170 mil foram apreendidos, além de veículos e embarcações.

A quadrilha movimentou R$40 milhões ilegalmente, utilizando uma empresa de eventos para lavar dinheiro e escondendo aquisições de bens em nomes de terceiros. Os criminosos também ofereciam recompensas em aplicativos de mensagem para localizar vítimas fugitivas.

