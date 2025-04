Justiça solta policial que jogou homem de ponte em São Paulo

A Justiça de São Paulo decidiu liberar o policial Luan Felipe Alves Pereira, indiciado por arremessar um homem em um córrego durante uma abordagem em São Paulo . O juiz alegou que o policial não apresenta riscos para o processo. O incidente aconteceu no início de dezembro do ano passado e a vítima sofreu ferimentos leves. A defesa da vítima anunciou a intenção de recorrer da decisão, pedindo a prisão do policial.



