Polícia dos EUA desarma crianças que brincavam com pistola

Vídeo: policiais desarmam crianças que brincavam com pistola nos EUA

Nos Estados Unidos, uma rápida ação policial impediu um desastre ao desarmar duas crianças, de 7 e 9 anos, que manipulavam uma pistola no quintal de casa. Um dos meninos tentou disparar a arma, mas ela falhou. A operação foi conduzida com segurança graças às imagens de um drone, permitindo que as crianças fossem desarmadas sem ferimentos. Após o incidente, a família recebeu apoio psicológico e acompanhamento social.

