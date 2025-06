Polícia identifica executores de policial militar em Guapimirim Investigação aponta retaliação do Comando Vermelho como motivação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h51 ) twitter

Policial militar é assassinado em Guapimirim, Rio de Janeiro

A polícia identificou os responsáveis pelo assassinato do policial militar William de Oliveira em Guapimirim, Rio de Janeiro. O crime envolveu vários atiradores; um deles disparou diversas vezes de dentro de um carro. Durante o ataque, uma mulher e uma criança passaram pela cena sem se ferir. As investigações sugerem que o crime foi ordenado pelo Comando Vermelho em resposta à atuação do policial contra o tráfico de drogas na região.

