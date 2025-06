Polícia de SP recupera carga de toxina botulínica avaliada em R$ 7 milhões

A polícia recuperou uma carga de toxina botulínica avaliada em R$ 7 milhões que foi roubada em São Paulo . A carga, que chegou da Holanda, foi encontrada em um galpão, armazenada numa câmara fria nos fundos, ao lado de alimentos. O roubo ocorreu no estacionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos quando o motorista foi abordado por criminosos armados. Ele e um ajudante foram forçados a transferir a carga para outro caminhão e, após 10 horas, foram libertados na rodovia Ayrton Senna, com seus celulares devolvidos e R$ 60 dados para retorno. A investigação continua para identificar outros integrantes da quadrilha.



