Motociclista é assaltado na porta de casa em SP; veja vídeo

Um motociclista foi assaltado ao chegar em casa em São Paulo . A câmera de segurança mostrou o momento em que dois jovens abordaram a vítima, que aguardava para entrar na garagem. Sob ameaça, ele desceu da moto, teve capacete, mochila e jaqueta arrancados. Outros dois comparsas apareceram para ajudar, roubaram mais pertences e tiraram a blusa do motociclista. Os assaltantes fugiram com a moto. Até agora, a quadrilha não foi encontrada.



