Polícia intensifica buscas por cativeiro no caso Vitória

Advogado da família da jovem Vitória faz revelações sobre o caso

A polícia está intensificando as buscas pelo cativeiro onde a adolescente Vitória teria sido mantida antes de ser morta. O advogado da família, Fábio Costa, destacou que encontrar esse local é crucial para a investigação, pois deve conter vestígios importantes. A hipótese de que o local onde o corpo foi encontrado seja o mesmo onde ocorreu o crime já foi descartada.

Uma pessoa foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos e ajudar a identificar o cativeiro. Esta pessoa está colaborando voluntariamente com as autoridades. As buscas continuam pela região de Franco da Rocha e Cajamar.

A polícia considera várias pessoas como principais suspeitos e não descarta a relação do crime com facções criminosas devido ao estado em que o corpo foi encontrado. As investigações seguem com o objetivo de resolver o caso e identificar os responsáveis pela morte da adolescente.

