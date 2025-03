Polícia investiga se Maicol teve ajuda para matar Vitória Suspeito não teria capacidade de carregar sozinho o corpo da jovem Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h02 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h02 ) twitter

Família de Vitória insiste em reconstituição e diz que Maicol não pode ter carregado corpo sozinho

A polícia de Cajamar analisa novas evidências no caso do assassinato de Vitória, uma adolescente na Grande São Paulo. Michael Salles dos Santos, que confessou o crime, está sendo investigado por possível colaboração de cúmplices. Um caminhão foi flagrado próximo à residência de Michael no dia do crime, levantando suspeitas sobre a participação de outras pessoas.

A dificuldade de transportar o corpo pelo terreno acidentado levanta dúvidas sobre a possibilidade de Michael ter agido sozinho. A defesa contesta a prisão e busca anular o depoimento de confissão, alegando que ele ocorreu sob pressão e sem a presença de seus advogados.

Testes realizados no corpo de Vitória identificaram a presença de álcool, mas isso pode ser resultado do processo natural de decomposição. A ausência de espermatozoides também foi registrada, mas não descarta a possibilidade de abuso.

A família da vítima insiste na realização de uma reconstituição do crime para verificar se Michael realmente agiu sem ajuda. A polícia aguarda laudos complementares que podem trazer novos avanços na investigação.

