Polícia prende jovem por roubo de motocicletas em São Paulo Gustavo Henrique Souza foi encontrado com objetos de crimes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h56 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h56 )

Polícia prende integrante de quadrilha que roubava motocicletas em São Paulo

A polícia prendeu Gustavo Henrique Souza, de 18 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de motocicletas na zona leste de São Paulo. Ele foi encontrado escondido em um guarda-roupas em sua residência, junto com diversos objetos provenientes dos crimes.

Durante os assaltos, Gustavo utilizava um simulacro de arma para ameaçar as vítimas, enquanto carregava munições reais para aumentar a intimidação. Câmeras de segurança registraram suas ações violentas, incluindo dois assaltos em menos de três minutos. As imagens mostram Gustavo apontando a falsa arma para as vítimas, que acreditavam estar em perigo real.

Além do simulacro, a polícia encontrou as roupas utilizadas nos dias dos crimes durante a operação que levou à prisão do suspeito. Gustavo confessou sua participação nos roubos, e a investigação prossegue para capturar outros membros da quadrilha.

