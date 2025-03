Polícia prende suspeito de participar da morte de ciclista durante assalto em São Paulo Jefferson de Souza Jesus, o 'Gordão de Paraisópolis', é acusado de pilotar moto no crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h43 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h43 ) twitter

Polícia prende suspeito de participar da morte de ciclista em São Paulo

A polícia prendeu Jefferson de Souza Jesus, conhecido como “Gordão de Paraisópolis”, suspeito de pilotar a moto usada no assalto que resultou na morte do ciclista Vitor Medrado em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, São Paulo. O crime ocorreu em fevereiro, quando os assaltantes atiraram na vítima antes de roubar seu celular.

Jefferson já possuía antecedentes por tráfico e receptação. Além dele, o autor do disparo fatal e a líder do grupo criminoso, conhecida como Mainha do Crime, também foram detidos; ambos atuavam na comunidade de Paraisópolis. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derritte, confirmou as prisões e participará de uma entrevista para fornecer mais detalhes sobre o caso.

