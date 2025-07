Polícia reinicia buscas por escoteiro desaparecido há 40 anos em Piquete Investigações reabertas devido a novas denúncias sobre Marco Aurélio Simon Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 14h13 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Marco Aurélio: polícia retoma buscas por escoteiro desaparecido há 40 anos em Piquete

A Polícia Civil de São Paulo retomou as buscas por Marco Aurélio Simon, um escoteiro que desapareceu em Piquete em junho de 1985. Novas denúncias motivaram a reabertura das investigações, com buscas concentradas em três locais mantidos em sigilo. Uma denúncia de 2021 sugeriu um possível local de sepultamento em São Paulo.

Marco Aurélio desapareceu durante uma trilha no Pico dos Marins na Serra da Mantiqueira. Na ocasião, um jovem do grupo ficou ferido e Marco Aurélio acabou sozinho. Após o desaparecimento, o local foi fechado por 28 dias para uma busca extensa envolvendo mais de 300 pessoas, mas sem sucesso. A família do escoteiro continua acompanhando as investigações com esperança renovada.

Assista ao vídeo - Caso Marco Aurélio: polícia retoma buscas por escoteiro desaparecido há 40 anos em Piquete

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!