Polícia tenta esclarecer caso de turista americano que morreu atropelado em rodovia

A família de Sam Blinder, turista americano que morreu no Brasil depois de ser atropelado enquanto tentava atravessar uma rodovia, não irá fazer o transporte do corpo. O corpo passará por um exame toxicológico e Sam será cremado no Rio de Janeiro. A polícia ainda tenta ouvir o motorista envolvido no acidente, que não prestou socorro. Um funcionário do hotel onde ele estava hospedado prestou depoimento, afirmando que Sam estava sem dinheiro para pagar a hospedagem.

