Postagens em redes sociais podem fornecer informações importantes para perseguidores

A prática de perseguição, também conhecida como stalking, foi inserida em 2021 no código penal brasileiro e se tornou crime. Antes comum apenas com famosos, hoje pessoas comuns também sofrem com isso. As redes sociais ajudam os perseguidores, que conseguem informações importantes de suas vítimas por meio delas. Por conta disso, especialistas alertam para a necessidade de tomar cuidado com as postagens que são feitas na internet.

