Prédio em São Paulo usa vasos para combater roubos de celulares

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Condomínio em São Paulo usa vasos na calçada para combater roubos de celulares.

Iniciativa surgiu após aumento de furtos pela Gangue da Bicicleta.

Instalação resultou em queda de roubos, passando de um por semana para apenas um em seis meses.

Polícia Civil investiga os crimes e aumento do policiamento no centro está sendo feito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, um condomínio no centro encontrou uma solução criativa para enfrentar a Gangue da Bicicleta, responsável por roubos de celulares. Vasos foram colocados na calçada para criar uma barreira física contra os criminosos.

Os ataques ocorrem em várias partes da cidade, com ladrões aproveitando momentos de distração das vítimas. Após um incidente na zona leste, onde uma jovem foi roubada enquanto usava o celular, o síndico decidiu instalar vasos para proteger os moradores.

Desde então, houve uma redução significativa nos roubos. Antes, ocorria cerca de um por semana; após a instalação dos vasos, apenas um roubo foi registrado em seis meses.

Qual medida o condomínio em São Paulo adotou para combater os roubos de celulares?

O condomínio instalou vasos na calçada para criar uma barreira física contra os ladrões, visando dificultar a ação da Gangue da Bicicleta.

Como os roubos de celular estavam ocorrendo na cidade?

Os ladrões aproveitam momentos de distração das vítimas para realizar os roubos, com incidentes registados em várias partes da cidade.

Qual foi o impacto da instalação dos vasos na segurança do condomínio?

Após a instalação dos vasos, houve uma redução significativa nos roubos, passando de cerca de um por semana para apenas um roubo registrado em seis meses.

O que a Secretaria de Segurança Pública informou sobre a situação dos roubos?

A Secretaria informou que a Polícia Civil está identificando os responsáveis pelos crimes e apreendendo bicicletas utilizadas nos roubos, além de ter enviado 400 policiais militares para reforçar o policiamento no centro.

