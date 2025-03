Presidente Lula assina projeto de isenção do IR para rendas de até R$ 5 mil Proposta segue para o Congresso e, se aprovada, vigora em 2026 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h34 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h34 ) twitter

Presidente Lula assina projeto que propõe isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais

O presidente Lula assinou um projeto de lei que propõe a isenção do imposto de renda para indivíduos com rendimentos mensais de até R$ 5 mil. Após a assinatura, o projeto será enviado ao Congresso Nacional para análise e votação. Se aprovado, a nova regra entrará em vigor em 2026.

Atualmente, apenas aqueles que recebem até R$ 2.824 estão isentos do imposto. Para compensar a perda de arrecadação, o governo planeja implementar um imposto progressivo de até 10% sobre rendimentos superiores a R$ 50 mil mensais. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

