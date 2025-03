Presidente Lula assina projeto que propõe isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/03/2025 - 11h28 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h05 ) twitter

O presidente Lula assina, nesta terça-feira (18), um projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil reais. O projeto será enviado para análise e votação no Congresso Nacional. Com aprovação, a nova regra valerá a partir de 2026. Atualmente, apenas quem recebe até R$ 2.824 está isento. Para compensar, o governo planeja um imposto progressivo para salários acima de R$ 50 mil.

