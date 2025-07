Preta Gil morre aos 50 anos em Nova Iorque Cantora enfrentava câncer no intestino; amigos e família prestam homenagem Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h25 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h25 ) twitter

Amigos e familiares prestam homenagem a Preta Gil

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos em Nova Iorque após lutar contra um câncer no intestino desde 2023. Ela estava em tratamento experimental nos Estados Unidos há três meses. Preta planejava retornar ao Brasil com sua família quando passou mal a caminho do aeroporto e morreu no hospital.

Conhecida por sua alegria contagiante, Preta recebeu inúmeras homenagens de amigos e familiares nas redes sociais.

O presidente Lula lamentou a perda, destacando a contribuição de Preta para os palcos brasileiros. Gilberto Gil informou que a família está cuidando do traslado do corpo para o Brasil. A cidade do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias em memória à artista.

Assista ao vídeo - Amigos e familiares prestam homenagem a Preta Gil

