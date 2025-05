Primeira neve de 2025 surpreende São José dos Ausentes Fenômeno raro atrai turistas para o Rio Grande do Sul Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primeira neve do ano no Rio Grande do Sul surpreende moradores

A cidade de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, registrou sua primeira neve de 2025, surpreendendo moradores e turistas. Com temperaturas de até 1 grau negativo durante o outono, o fenômeno raro foi causado por uma massa de ar polar vinda da Argentina.

Apesar do frio intenso e da neve molhada acompanhada de chuva, as pessoas saíram às ruas para aproveitar o inusitado clima. A expectativa pela neve era grande desde a madrugada, mas foi apenas no início da manhã que ela caiu com força.

Conhecida por seus campos de cima da serra, São José dos Ausentes se transformou em um cenário único com a paisagem nevada. Mesmo com temperaturas chegando a 2 graus negativos durante a noite, turistas e moradores ignoraram o frio para vivenciar esse momento raro.

Assista em vídeo - Primeira neve do ano no Rio Grande do Sul surpreende moradores

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!