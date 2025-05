Julgamento de Paulo Cupertino começa nesta quinta (29) na zona oeste de SP

O julgamento de Paulo Cupertino, acusado dos assassinatos do ator Rafael Miguel e seus pais, começa nesta quinta (29) no fórum criminal da Barra Funda. Adiado após a data original em outubro do ano passado, o júri deverá se prolongar até amanhã. Isabella, filha de Cupertino, prestará depoimento. Os crimes ocorreram em 2019 na zona sul de São Paulo devido à desaprovação de Cupertino ao relacionamento de Rafael com sua filha.



